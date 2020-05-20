Çin, ABD’nin Çinli şirkete yaptırım kararını "yasa dışı" olarak niteledi

Çin, ABD'ye, İran'daki bir hava yolu şirketine hizmet sağlayan Çinli şirkete yönelik "yasa dışı yaptırımını bir an önce iptal etme" çağrısında bulundu. Bakanlık Sözcüsü Cao Licien, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Washington yönetiminin, Şanghay merkezli Saint Logistics Limited şirketine yaptırım uygulamasına yönelik "Çin, ABD'nin tek taraflı tüm yaptırımlarına karşı çıkıyor ve ABD'yi yanlış eylemlerini düzeltmeye çağırıyor." ifadesini kullandı.

Uzun süredir uluslararası toplumun tüm kesimlerinin, uluslararası hukuk çerçevesinde İran ile karşılıklı ilişkiler geliştirdiğine işaret eden Cao, uluslararası toplumun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kritik dönemindeyken Washington yönetiminin tek taraflılık ve aşırı baskıyla uğraştığını savundu.

Cao, "Çin, ABD'ye, ilgili yasa dışı yaptırımı bir an önce iptal etme çağrısında bulunuyor." dedi.

ABD, SAİNT LOGİSTİCS LİMİTED ŞİRKETİNİ KARA LİSTEYE ALMIŞTI

ABD Hazine Bakanlığı, dün Şanghay merkezli Saint Logistics Limited şirketini, İran'ın Mahan Air hava yolu şirketi lehine umumi acente gibi hareket ettiğini belirterek kara listeye almıştı.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "İran rejimi Mahan Air'i Venezuela'daki yolsuzlaşmış ve yasa dışı rejimi desteklemek için kullanıyor." ifadelerini kullanmış ve bu hava yolu şirketiyle herhangi bir ticari ilişki kuran şirketleri hedef almaktan tereddüt etmeyeceklerini bildirmişti.