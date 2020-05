Dünyada iyileşenlerin sayısı 2 milyona yaklaştı

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 966 bine ulaşırken can kayıpları 323 bini aştı. İyileşenlerin sayısı da 1 milyon 948 bini geçti.Ölümler 93 bin 156'ya ulaştı vakalar ise 1.5 milyonu geçti. ABD'yi 35 bin 341 can kaybıyla İngiltere, 32 bin 169 ile İtalya, 28 bin 22 ile Fransa, 27 bin 778 ile İspanya, 17 bin 509 ile Brezilya, 9 bin 108 ile Belçika, 8 bin 188 ile Almanya, 7 bin 119 ile İran, 5 bin 909 ile Kanada, 5 bin 715 ile Hollanda, 5 bin 332 ile Meksika ve 4 bin 634 ile Çin izledi.Ülkede son 24 saat içinde 6 vaka saptandı. Son 24 saatte ölen yok.9 bin 263 yeni vaka ile toplam vaka sayısı 299 bin 941'e yükseldi. Can kaybı 2 bin 837'ye ulaştı. Rusya vakada ABD'den sonra ikinci ülke.Vakalar 100 bini geçti.Yaz tatili yaklaşırken sınırların yeniden açılması gündemde. Dünya Tabipler Birliğ ise sınırların kapalı kalması gerektiğini, aksi halde ikinci dalgan yaşanabileceğini söyledi.Camiler bugün açılıyor.Camiler açıldı.Ölümler 5 bin 943'e çıktı.Kovid-19 vakalarının yüzde 70'den fazlası ABD kaynaklı.': Son 24 saatte 99 kişinin ölümüyle mart başından beri ilk kez ölü sayısı 100'ün altına düştü.Cumhurbaşkanı Yardımcısı koronavirüse yakalandıÖnlemlerin hafifletilmesiyle halk sokağa indi. Araçların trafiğe çıkması hareketliliğe yol açtı.Akciğer rahatsızlığı olanlarla astım hastası olanların maske takmamaları tavsiye edildi.: Yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) nedeniyle 62 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 7 bin 119'a, vaka sayısı ise 124 bin 603'e yükseldi.Ofis çalışanları için maske takma zorunluğu kaldırıldı.İç hat uçuşları 1 Haziran'da başlıyor.Slovenya, Hırvatistan ile sınırlarını açıyor. Slovenya sınırları AB dışındaki ülke vatandaşlarına ise kapalı.