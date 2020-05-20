Hafter için sonun başlangıcı

Türkiye'nin desteklediği Libya'daki meşru hükümete bağlı ordu birlikleri ülkenin doğusundaki darbeci general Halife Hafter'e yönelik operasyonlara hız kesmeden devam ediyor. Önceki gün stratejik öneme sahip Vatiyye Askeri Üssü'nü ele geçiren Libya ordusu, üssün güneyindeki iki beldeyi daha Hafter milislerinden geri aldı. Hükümete bağlı Öfke Volkanı Operasyonu'ndan yapılan açıklamada, ordu birliklerinin Tunus sınırı boyunca uzanan Nalut vilayetine bağlı Bedr ve Tici beldelerinde kontrolü yeniden sağladığı belirtildi. Bedr ve Tici beldeleri, Libya ordusunun önceki gün milislerden arındırdığı, ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nün yaklaşık 60 kilometre güneyinde yer alıyor.







Ordu sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, Hafter'in Sirte'nin güneyindeki hedeflerinin 4 hava saldırısyla vurulduğunu duyurdu. Kununu yaptığı açıklamada, başkent Trablus'un 450 kilometre doğusunda bulunan Sirte'nin Er-Ravaga yoluna hava güçleri tarafından 4 saldırı düzenlendiğini belirtti. Saldırılarda 2 araç ile biri mühimmat diğeri yakıt yüklü 2 taşıtın imha edildiğini aktaran Kanunu, "Hafter milislerinden 5'i öldü ya da yaralandı"dedi.



LİBYA HÜKÜMETİNİN BAŞARISI SES GETİRDİ

Libya hükümetinin, Vatiyye Askeri Üssü'nü darbeci Hafter milislerinden alması dünya basınında geniş yankı buldu. FT, Telegraph, UPI, MEE, Bloomberg, Rus TASS,Guardian ve Independent "Hafter'in kilit önemdeki üssü Türkiye'yle ittifak halindeki güçlerin eline geçti" derken Washington Post ise Türkiye'nin bölgedeki artan varlığı nedeniyle "Darbeci general Hafter'in ağır yenilgiler aldığının" altı çizdi.

AA ekibi Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan hava üssünü görüntüledi