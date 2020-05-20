Papaz, Yunanistan Başbajkanı Miçotakis'i aforoz etti!

Papaz Kalavrita Metropoliti Amvrosios, pazar günü kilisede düzenlediği ayin sonrası Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Eğitim ve Dinişleri Bakanı Niki Kerameos ve Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias'ı aforoz etti. Gerekçe olarak da kiliselerin kapatılmasını gösterdi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis aforoz edilerek dinden çıkartıldı | Video

AFAROZ ETMESİNİN GEREKÇESİ

Papaz Amvrosios, Başbakan Kiriakos Miçotakis ile eğitim-din işleri bakan ve sivil koruma bakanı yardımcısını 'aforoz' ettiğini duyurdu. Aforoz durumunda kişinin kiliseye girmesi yasaklanıyor. Amvrosios, gerekçe olarak da kiliselerin kapatılmasını ve koronanın komünyondan bulaşabileceği söylemelerini gösterdi. Komünyonda takdis edilmiş şarap ve ekmek parçaları aynı kadeh ve kaşık ile din adamları tarafından cemaate veriliyor. Yunan Kilisesi'nin karar organı 'Sen Sinod', Amvrosios'un kararını tanımadığını açıkladı.

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