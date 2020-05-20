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Son dakika: ’de F-35 uçağı düştü!

Son dakika haberine göre Ameirka Birleşik Devletleri'nde bir uçak düştü. Geçen hafta düşen F-22 uçağının ardından Florida’daki Eglin Üssü'nde düşen ikinci uçak oldu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 20.5.2020 07:46 Son Güncelleme: 20.5.2020 07:57 ABONE OL
Son dakika: ABD’de F-35 uçağı düştü!

Florida'da Eglin Hava Kuvvetleri Üssü'nden yapılan açıklamada, 58. filoya bağlı F-35A uçağının rutin bir uçuş sırasında yerel saatle 21:30 sularında inmek üzere iken düştüğü kaydedildi.

GEÇEN HAFTA AYNI ÜSTEN HAVALANAN F-22 DÜŞMÜŞTÜ

Uçağın pilotunun koltuk fırlatma yöntemi ile kurtulduğu belirtilen açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Geçen hafta da aynı üsten havalanan bir F-22 Raptor tipi savaş uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra düşmüştü.
ABD Hava Kuvvetlerinin en pahalı uçaklarının aynı üste kısa bir süre aralıkla düşmesi dikkat çekti.

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Son dakika: ABD’de F-35 uçağı düştü!
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