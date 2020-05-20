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, 'deki terör saldırısını kınadı

, 'de düzenlenen terör saldırısını kınayarak, saldırıda yaşamını yitirenler için ülkeye taziyelerini bildirdi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 20.5.2020 20:06 ABONE OL
Türkiye, Nijer'deki terör saldırısını kınadı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Nijer'in Diffa kentinde pazartesi düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden ve yaralanan askerlerin olduğunun büyük bir üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını kınıyoruz. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, kardeş Nijer halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi yer aldı.

NİJER'DE BOKO HARAM SALDIRISI

Nijer'de terör örgütü Boko Haram'ın, Diffa kentindeki Blabrine Askeri Üssü'ne pazartesi gecesi düzenlediği saldırıda 12 askerin hayatını kaybettiği, 10 askerin yaralandığı bildirilmişti.

Nijer'de 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği saldırılarda 20 binden fazla kişi öldü, 2 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Saldırıların hedefindeki Diffa kenti ise Birleşmiş Milletler verilerine göre Nijer ve çevre ülkelerden 200 binden fazla sığınmacı ile mülteciye ev sahipliği yapıyor.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijerya'da da saldırılar düzenliyor.

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Türkiye, Nijer'deki terör saldırısını kınadı
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