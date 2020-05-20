YPG/PKK Deyrizor’da sivillerin tarım arazilerini yaktı

Suriye'nin kuzeydoğusunda Fırat Nehri üzerinde yer alan Deyrizor'de sivillere ait tarım arazileri yakıldı. Siviller tarım arazilerinin terör örgütü YPG/PKK'lılar tarafından yakıldığını söyledi. Deyrizor'da yaşayanlar YPG/PKK'lı teröristlerin özellikle hasat mevsimi yaklaşırken bu tür eylemleri sürekli olarak gerçekleştirdiklerini ve sivillere zarar vermeye çalıştıklarını söyledi. Olay yerine gelen siviller, kendi yöntemleriyle yangını söndürmeye çalıştı.Terör örgütü tarafından tarlaları yakılan siviller bu yıl ekim yapamayacak.