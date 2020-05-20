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/ Deyrizor’da sivillerin tarım arazilerini yaktı

/'lı teröristler, Suriye’nin Deyrizor kentinde sivillere ait tarım arazilerini yakıyor.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 20.5.2020 14:16 ABONE OL
YPG/PKK Deyrizor’da sivillerin tarım arazilerini yaktı
Suriye'nin kuzeydoğusunda Fırat Nehri üzerinde yer alan Deyrizor'de sivillere ait tarım arazileri yakıldı. Siviller tarım arazilerinin terör örgütü YPG/PKK'lılar tarafından yakıldığını söyledi. Deyrizor'da yaşayanlar YPG/PKK'lı teröristlerin özellikle hasat mevsimi yaklaşırken bu tür eylemleri sürekli olarak gerçekleştirdiklerini ve sivillere zarar vermeye çalıştıklarını söyledi. Olay yerine gelen siviller, kendi yöntemleriyle yangını söndürmeye çalıştı.
Terör örgütü tarafından tarlaları yakılan siviller bu yıl ekim yapamayacak.
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YPG/PKK Deyrizor’da sivillerin tarım arazilerini yaktı
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