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'de silahlı saldırı: 3 kişiyi yaralayan saldırgan görüntüleri sosyal medyadan yayınladı!

'nin Arizona eyaletinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Saldırgan, saldırı anlarına ait görüntüleri hesabında paylaştı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 21.5.2020 10:42 ABONE OL
ABD'de silahlı saldırı: 3 kişiyi yaralayan saldırgan görüntüleri sosyal medyadan yayınladı!

ABD'nin Arizona eyaleti Glendale kentinde yer alan Westgate eğlence merkezinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Glendale polisi, saldırı sonucu 1'i ağır 3 kişinin yaralandığını bildirdi. Silahlı saldırganın 20 yaşındaki Armando Hernandez olduğu ve saldırıda AR-15 tipi tüfek kullandığı belirtildi. Silahlı saldırganın gözaltına alındığı aktarılırken polisin güvenlik gerekçesiyle bölgeyi kapattığı ifade edildi.

SALDIRI SIRASINDA BÖLGEDE BİR SENATÖR...

Arizona Eyalet Senatörü Martin Quezada Twitter hesabından yaptığı açıklamada saldırı sırasında bölgede olduğunu belirterek, "Sadece bir AR-15 vuruşu ile silahlı bir teröriste tanık oldum. Birden fazla mağdur var. Ben iyiyim. Çok fazla etkilenen insan var" ifadelerini kullandı.

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Westgate eğlence merkezinin temsilcisi ise "Bu olaydan derinden rahatsız olduk. Düşüncelerimiz ve dualarımız mağdur ve aileleriyle birlikte" dedi.

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ABD'de silahlı saldırı: 3 kişiyi yaralayan saldırgan görüntüleri sosyal medyadan yayınladı!
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