ABD’li 500 doktor karantinanın kötü sonuçları hakkında Trump’ı uyardı

ABD'de yaşayan 500 doktor, ortak imza attıkları mektupla ABD Başkanı Donald Trump'u uyardı. Trump'a gönderdikleri mektupta doktorlar, karantina nedeniyle çıkacak sağlık sorunlarının virüsten daha kötü sonuçlar doğuracağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'a gönderilen ve 500 doktorun ortak imzasıyla hazırlanan mektupta, koronavirüse karşı insanları içeride tutmanın faydasından çok zararı olacağı belirtildi. Doktorlar, milyonlarca ABD'liyi evde karantinada tutarak 'kitlesel yaralanmalara' sebebiyet verileceğini ifade edildi. Evde oturmaya zorlanan kanser, kalp hastası ve benzeri hastalığı olan kişilerin, rutin sağlık kontrollerini kaçırarak daha fazla zarar göreceği ileri sürüldü.

ZORUNLU KARANTİNA İNSAN HAYATINA VİRÜSTEN DAHA FAZLA ZARAR VERECEK

Doktorlar ayrıca koronavirüs karantinasının milyonlarca kişinin işini kaybetmesine yol açtığını ve bu durumun insan sağlığını bozan bir stres yarattığını vurguladı. Başkan Trump'a yazılan mektupta, devam edecek karantinanın insanları alkolizme, evsiz kalmaya, intihara, kalp krizine, beyin kanamasına veya böbrek rahatsızlıklarına iteceği ifade edildi. Araştırmalara göre, zorunlu karantinanın insanlara virüsten daha fazla zarar vereceği açıklandı.