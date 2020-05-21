Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Avustralya’da bir araç, Müslümanlara yönelik kıyafet satan mağazaya daldı: 11 yaralı

’da bir araç, Müslümanlara yönelik kıyafet satan mağazaya daldı: 11 yaralı

'nın Greenacre kentinde kaputundan duman çıkan bir araç, seyir halindeyken önce bir otomobile çarptı, ardından Müslümanlara yönelik kıyafet satan '' adlı mağazaya daldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken; 11 kişi yaralandı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 21.5.2020 14:14 ABONE OL
Avustralya’da bir araç, Müslümanlara yönelik kıyafet satan mağazaya daldı: 11 yaralı

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Greenacre kentinde dumanlar çıkan bir araç, trafikte seyir halindeyken önce bir otomobile çarptı, ardından Müslümanlara yönelik kıyafet satan 'Hijab House' adlı giyim mağazasına daldı. Kazada, mağazada alışveriş yapan 11 kişi ve aracı kullanan sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde uyguladı.

'KASTEN YAPILMIŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR'

Görgü tanığı John Makhlouf, "Çok fazla duman gördüm ve korna sesi duydum. Bir araba yoldan çıktı ve diğer araba doğrudan mağazaya girdi ve sürekli korna sesi duyuluyordu. Köşede duran ya da ışıklardan geçen kimse olmaması bir şans" dedi. Avustralyalı bir radyo sunucusuyla konuşan Yeni Güney Galler (NSW) polis memuru Murray Reynolds, "Kasten yapılmış gibi görünüyor" ifadelerini kullandı. Ancak, NSW Polisi, kazanın terörle ilgili olduğuna dair hiçbir belirti olmadığını, soruşturmanın ise devam ettiğini belirtti.

Çay üretiminde seyahat izni ikinci gününde! Trafik yoğunluğu dikkat çekiyor

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Avustralya’da bir araç, Müslümanlara yönelik kıyafet satan mağazaya daldı: 11 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA