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'da corona virüs kabusu sürüyor! Ölü sayısı 18 bini geçti

Corona virüs salgınını Güney Amerika ülkesi 'da hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Edinilen son dakika habere göre coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 888 artarak 18 bin 859'a yükseldi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 21.5.2020 09:24 ABONE OL
Brezilya'da corona virüs kabusu sürüyor! Ölü sayısı 18 bini geçti

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 888 kişi daha yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 18 bin 859'a yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı 19 bin 954 artışla 291 bin 579'a ulaştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, ABD ve Rusya'nın ardından dünyada en fazla vaka tespit edilen 3. ülke konumunda bulunuyor.

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Brezilya'da corona virüs kabusu sürüyor! Ölü sayısı 18 bini geçti
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