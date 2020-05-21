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Çinli uzman'dan son dakika corona virüs saçıklaması! Corona virüsün kuluçka süresi uzadı

'de yeniden ortaya çıkan corona virüs salgını ile ilgili Çinli bir uzmandan son dakika açıklamalar geldi. 2. dalga endişesinin yaşandığı ülkede yeni vakalarda corona virüsün kuluçka süresini uzadığını belirtti. Ayrıca hastalığın temel semptomlarından yüksek ateşin nadiren görüldüğü ve akciğerlere zarar verdiği dile getirildi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 21.5.2020 16:32 Son Güncelleme: 21.5.2020 17:01 ABONE OL
Çinli uzman'dan son dakika corona virüs saçıklaması! Corona virüsün kuluçka süresi uzadı

Çin'in acil tıp doktorlarından Qiu Haibo, koronavirüsü kontrol altına aldığı belirtilen Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Jilin ve Heilongjiang eyaletlerinde yeniden görülen virüsün bölgedeki vakalarda farklı seyrettiğini belirtti. Edinilen son dakika habere göre; Çin devlet kanalına konuşan Haibo, hastalığın temel semptomları arasında kabul edilen yüksek ateşin nadiren görüldüğünü, aynı zamanda virüsün birden fazla organdan ziyade akciğerlere zarar verdiğini söyledi.

"VİRÜSÜN KULUÇKA SÜRESİ UZADI"

Koronavirüsün 14 ile 21 gün arasında süren kuluçka süresinin uzadığını belirten Qiu Haibo, "Jilin ve Heilongjiang eyaletlerinde virüsün kuluçka süresi Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüsten farklı olarak daha uzun sürüyor" dedi. Haibo bu nedenle enfekte kişileri virüs yayılmadan tespit etmenin zor olduğunu ifade etti.

"VİRÜSÜN MUTASYONA UĞRADIĞI KESİN DEĞİL"

Hong Kong Üniversitesi profesörü Keiji Fukuda ise, "Teoride genetik yapıdaki bazı değişiklikler virüsün yapısında veya nasıl davrandığında değişime yol açabilir. Fakat birçok mutasyon, fark edilebilir değişimlere yol açmaz" diye konuştu.

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Çinli uzman'dan son dakika corona virüs saçıklaması! Corona virüsün kuluçka süresi uzadı
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