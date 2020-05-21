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Eski Harvard profesöründen açıklaması! Corona virüse karşı en iyi önlem...

Coronavirüs ile mücadelede aşı ve ilaç çalışmaları hızla devam ederken Eski Harvard profesörü Dr. 'den kritik bir açıklama geldi. Haseltine, aşısı için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu belirtti. Haseltine, Corona virüsten koronmak için en iyi önlemin fiziksel mesafe kurallarına uymak ve maske takmak olduğunu dile getirdi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 21.5.2020 12:07 Son Güncelleme: 21.5.2020 12:19 ABONE OL
Eski Harvard profesöründen corona virüs açıklaması! Corona virüse karşı en iyi önlem...

Eski Harvard profesörü Dr. William Haseltine koronavirüs (Covid-19) aşısının yakın zamanda bulunamayacağını söyledi.

ALINACAK EN İYİ ÖNLEM...

Eski Harvard profesörü Dr. William Haseltine koronavirüs aşısının bulunması için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu belirtirken; şu an için alınacak en iyi önlemin fiziksel mesafe kurallarına uymak, maske takmak ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) koronavirüs yönergelerini takip etmek olduğunu ifade etti.

Aşı bulma sürecinin şu an için başarıya ulaşmadığını belirten Dr. Haseltine, Çin ve diğer Asya ülkelerinin söz konusu önlemlerle virüsü kontrol altına aldığını belirtti. ABD'de virüsün hızla yayılmaya devam etmesinin nedenini ise bu önlemleri sıkı bir şekilde uygulayamamış oluşuna bağladı.

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Eski Harvard profesöründen corona virüs açıklaması! Corona virüse karşı en iyi önlem...
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