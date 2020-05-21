İBB Başkanı İmamoğlu'na Göksu'dan cevap: O sizin pisliğiniz ve yine bizim kurduğumuz tesis o pisliği temizleyecek

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu Ekrem İmamoğlu'nun "Haliç'te çamur biriktiği ve kurduğu tesisle bunu temizleyeceği" yalanını çarpıcı ifade ve belgelerle yalanladı.

İşte Göksu'nun A Haber ekranlarında yaptığı açıklamalarından öne çıkanlar;

KOMİK DURUMA DÜŞÜYOR

Ortaya bir icraat konmayınca ben nasıl iş yaptım diyebilirim çabasının modundalar. Öyle komik duruma düşüyorlar ki. Bakin çamur yakma tesisini biz kurduk buraya. Buranın haliçin hikayesi 25 yıl geriye dayanır. O dönem cumhurbaşkanımız temizleyecegini söyledi halici. CHP'liler temizlenemeyeceğini doldurulması gerektiğini söylüyordu.

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O SİZİN 10 AYDIR TEMİZLEMEDİĞİNİZ KENDİ PİSLİĞİNİZ VE YİNE BİZİM KURDUĞUMUZ TESİSLE BU TEMİZLİĞİ YAPACAKSINIZ

Bugün de Haliç'in dibinde çamur biriktiğini onu çamur yakma tesisiyle temizleyeceklerini iddia ediyorlar. Bir burada sözünü ettikleri çamur yakma tesisini biz kurduk. Iki bu temizlik düzenli olarak zaten yapılıyor. Orada birikti dediginiz çamur sizin çamurunuz. 10 aydır yapmadığınız temizliğin, güzelim altın boyulnuz halici kirlettiydiniz kendi pisliginiz bu. Ve siz bu pisliği yine bizim kurduğumuz tesis ile temizleyeceksiniz.

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UTANMASI LAZIM! YALAN VE POLEMİKLE İSTANBUL YÖNETİLMEZ

İnsanın mübarek Ramazan günü gerçekten böyle bir twit atarken utanması lazım. Sırf yalan ve siyasi polemikle yönetim olmaz. Dünyanın en dinamik kentini bu şekilde yönetemezsiniz. İşte gerçeği budur.