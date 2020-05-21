KKTC'de bayram namazı sosyal mesafeye uygun kılınacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı namazı sosyal mesafeye uygun olarak kılınacak ve camilerin içi dolduğu takdirde cemaat namazı cami avlularında eda edecek.

KKTC Din İşleri Başkanlığından "Abdestini evde al, maskeni tak, mesafeni koru, seccadenle camiye gel" başlığıyla yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 sebebiyle bayram namazı için alınan tedbirler ile cami görevlileri ve cemaatinin uyması gereken kurallar yer aldı.

Buna göre, KKTC'de bayram namazı pazar günü 06.15'te kılınacak. Namaz kılmak için safa durulacak noktalar, sosyal mesafeye uygun olarak önceden işaretlenecek, cami içerisindeki işaretlenmiş yerler dolduğu takdirde cemaat, avlularda ve mesafe kuralına uygun olarak namazını kılacak.

ŞADIRVANLAR KAPALI OLACAK!

Camilerdeki şadırvanlar kapalı olacağından vatandaşlar abdestlerini evlerinde alacak.

Camilere maskesiz kimse alınmayacak ve cemaat seccadelerini yanlarında getirecek.

Görevliler en geç arife gününe kadar cami içini, avluda namaz kılmak için ayrılan yerleri ve temas edilmesi muhtemel diğer noktaları temizleyecek ve dezenfekte edecek.

Cami cemaati içerisinde en küçük hastalık belirtisi, ateş, yorgunluk, kuru öksürük, solunum zorluğu, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve gribal bulaşma olanların namaza katılmamaları ve bir sağlık kuruluşuna yönlendirilmeleri sağlanacak.

Öte yandan, görevliler namaz bitiminde cemaatin camiden sosyal mesafeye uygun ayrılması için gerekli hatırlatmayı yapacak ve koordineyi sağlayacak.

KKTC Bakanlar Kurulu, toplu ibadetle ilgili yasakların 24 Mayıs'taki Ramazan Bayramı namazının kılınmasına imkan verecek şekilde kaldırılması, ancak ibadetlerin Din İşleri Başkanlığının yayınlayacağı kurallar çerçevesinde yapılması kararını almıştı.