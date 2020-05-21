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'dan flaş açıklama: , Romanya ve uçakları, Rus uçaklarına karşı önleme uçuşu yaptı!

Müttefik Hava Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, 19 Mayıs Salı günü Rusya'nın NATO hava sahası yakınlarındaki faaliyetleri nedeniyle Romanya, ve 'den jetlerin havalandığı duyuruldu.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 21.5.2020 17:33 ABONE OL
NATO'dan flaş açıklama: Türkiye, Romanya ve Bulgaristan uçakları, Rus uçaklarına karşı önleme uçuşu yaptı!

Türkiye, Romanya ve Bulgaristan'a ait savaş uçaklarının Karadeniz üzerinde 4 Rus uçağına yönelik önleme uçuşu gerçekleştirdiği bildirildi.

Üç NATO üyesi ülke Türkiye, Romanya ve Bulgaristan'a ait savaş uçakları, Karadeniz'de 4 Rus uçağına yönelik önleme uçuşu gerçekleştirdi. Romanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konstantin Spinu basına yaptığı açıklamada, Rus uçaklarının NATO hava sahasına girmediklerini ancak çok yakınından uçtuklarını belirtti. Romanyalı sözcü, Rus uçaklarının girdiği bölgede NATO ülkelerinin kimlik sorma hakkına sahip olduğunu vurguladı.
NATO hava sahasına yaklaşan Rus uçaklarından 2'sinin TU-22M, diğerlerinin SU-27 tipi olduğu açıklandı. Romanya'nın önleme amaçlı iki MIG-21, Bulgaristan'ın iki MIG-29 ve Türkiye'nin de iki F-16 uçağı kaldırdığı kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada ise söz konusu uçakların uluslararası sahada planlı uçuşlar gerçekleştirdikleri duyuruldu.

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NATO'dan flaş açıklama: Türkiye, Romanya ve Bulgaristan uçakları, Rus uçaklarına karşı önleme uçuşu yaptı!
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