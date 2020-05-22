Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD'de corona virüs kurbanları için 3 gün bayraklar yarıya indirilecek

'de corona virüs kurbanları için 3 gün bayraklar yarıya indirilecek

Başkanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenler için ülkede 3 gün boyunca bayrakların yarıya indirileceğini açıkladı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 22.5.2020 09:07 Son Güncelleme: 22.5.2020 09:09 ABONE OL
ABD'de corona virüs kurbanları için 3 gün bayraklar yarıya indirilecek

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenler için ülkede 3 gün boyunca bayrakların yarıya indirileceğini açıkladı.

BAYRAKLAR YARIYA İNECEK!

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Amerikalılar için önümüzdeki üç gün boyunca tüm federal binalar ve ulusal anıtlardaki bayraklar yarıya inecek." ifadesini kullandı.

Donald Trump, ayrıca ABD ordusunda görev almış kişiler anısına da pazartesi günü bayrakların yarıda olacağını belirtti.

Kovid-19 salgınından dünyada en çok etkilenen ülke konumunda olan ABD'de bugüne kadar 1 milyon 600 bin vakaya rastlanırken, 96 binden fazla kişi de yaşamını yitirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'de corona virüs kurbanları için 3 gün bayraklar yarıya indirilecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA