Amphan Kasırgası yerle bir etti: 24 ölü

Hindistan ve Bangladeş'in kıyı kesimlerinde etkili olan Amphan Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e çıktı. Hint basınındaki haberlere göre, Bengal Körfezi'nde oluşan ve hızı saatte 185 kilometreye kadar ulaşan Amphan Kasırgası'nda çok sayıda ev ve ekili alan zarar görürken, ağaçlar köklerinden söküldü. Ülkede 14 kişi yaşamını yitirirken, Batı Bengal'de 500 bin, Odişa'da ise 100 binin üzerinde kişi barınaklara yerleştirildi. Bangladeşli yetkililer ise kasırgada şu ana dek 10 kişinin öldüğünü belirtti. DIŞ HABERLER