Camiye çirkin saldırı

ALMANYA'DA terör örgütü PKK yandaşları, Bonn kenti yakınlarındaki Eitorf beldesindeki bir caminin duvarına sprey boyayla örgüt propagandasını içeren ifadeler yazdı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Eitorf Merkez Camisi'ne önceki gece 01.30 sularında gerçekleştirilen saldırı cemaat tarafından fark edildi. DİTİB Eitorf Merkez Camisi Dernek Başkanı İrfan Saral, cami duvarına yazılan terör örgütü propagandasının fark edilmesiyle saldırıyı derhal bildirdikleri polisin olay yerinde inceleme yaptığını söyledi.