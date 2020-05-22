Ermenistan’dan yeni provokasyon

Dünyanınkoronavirüs ile uğraştığı dönemi fırsat bilen Ermenistan yönetimi, işgal ettiği Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ'da yeni bir manipülasyona hazırlanıyor. Dünyadan gelen sert tepkilere rağmen, 31 Mart tarihindeki provokatif seçimlerle sözde Dağlık Karabağ Cmhurbaşkanı seçilen Arayik Harutyunyan'ın dün ise yemin töreni yapıldı. İşgal altındaki Karabağ seçimlerine Türkiye'de yaşayan Azerbaycan Türkleri'nden tepki geldi. Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğu ve burada düzenlenen seçimlerin uluslararası hukuka aykırılığına bir kez daha vurgu yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi:"Türkiye'de yaşayan Azerbaycanlılar adına: Azerbaycan'ın işgal altındaki bölgelerinde yaratılan sözde devlet, dünyanın pandemi ile uğraştığı zamanda, sözde cumhurbaşkanlığı seçimleri düzenleyerek daha sonra 21 Mayıs'ta Şuşa'daki yemin töreni yapmaya hazırlanarak uluslararası hukuk, barış ve istikrar için bir tehdit oluşturmaktadır ve bu Azerbaycan'a karşı bir provokasyondur. Biz Azerbaycan'ın uluslararası hukuk tarafından tanınan toprak bütünlüğüne aykırı olarak geçirilmiş sahte cumhurbaşkanlığı seçimleri ve yemin törenlerini kabul etmiyoruz. Türkiye'de yaşayan Azerbaycanlılar, Azerbaycan topraklarında, bunu özellikle Hocalı faciasında sivilleri öldüren işğalcı, bölücü rejimin ve Ermenistan'ın suç faaliyetlerinin devamı olarak kabul ediyor ve bu kışkırtıcı eylemleri şiddetle kınıyoruz."