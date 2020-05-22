Hafter’e anlayacağı dilden yanıt

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Libya'nın doğusundaki Libya Ulusal Ordusu'nun lideri Halife Hafter'e bağlı güçlerin Türk kuvvetlerini ve çıkarlarını hedef alacaklarına ilişkin açıklamaları üzerine "Libya'daki Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun çok ağır sonuçları olacağını ve darbeci Hafter unsurlarını meşru hedef telakki edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz" ifadesini kullandı. Sözcü Aksoy, Hafter milislerinin Türk kuvvetlerini ve çıkarlarını hedef alacaklarına ilişkin açıklamaları hakkındaki Bakanlığa yöneltilen bir soruya yazılı cevap verdi. Aksoy'un açıklaması şöyle:"Yabancı bir basın yayın kuruluşunda atıfta bulunulan ve darbeci Hafter'e bağlı gayrımeşru milislerin Türk çıkarlarını hava unsurlarıyla hedef alacağı yönündeki açıklamanın Libya'nın Doğusunda dış destekle yeni savaş uçakları konuşlandırılmasından sonra yapılması dikkat çekicidir. Hafter'e bağlı unsurların son dönemde sahada yaşadığı kayıpların hezeyanın bir yansıması olan bu açıklama, darbeci Hafter'in ve destekçilerinin Libya'daki ihtilafı tırmandırma niyetinde olduklarının en açık göstergesidir. Bu vesileyle, Libya'daki Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun çok ağır sonuçları olacağını ve darbeci Hafter unsurlarını meşru hedef telakki edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz." Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, Hafter güçlerinin Türk hedeflerine yönelik hava saldırısı tehdidine "En sert şekilde karşılık vereceğimizi vurguluyoruz" sözleriyle yanıt verdi. Kalın, "Temsilciliklerimiz ile çıkarlarımızın hedef alınması halinde, Hafter unsurlarını meşru hedef olarak telakki edeceğimiz bildiriyor ve her türlü saldırıya karşı en sert şekilde karşılık vereceğimizi vurguluyoruz" dedi. Öte yandan Financial Times gazetesinin haberine göre; Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları, Rus yapımı 8 savaş uçağının Hafter'e verilmesiyle ilgili inceleme başlattı. Haberde uçakların Türkiye ile Rusya arasında doğrudan çatışma ihtimalini beraberinde getirdiği vurgulandı.LIBYA Müftüsü Sadık el-Giryani, Türkiye ve Katar'a Libya'nın istikrarına verdikleri destekten dolayı teşekkür ederken, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Libya halkını insansız hava araçlarıyla öldürdüğünü belirtti. Giryani, Libya Fetva Dairesinin sosyal medya hesabından yayınlanan konuşmasına "Kardeş Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nı, hükümetini ve halkını selamlıyor ve teşekkür ediyorum" ifadeleriyle başladı.Türkiye ile Libya arasında imzalanan askeri iş birliği anlaşmalarını hatırlatan Giryani, bu durumu başarılı bir adım şeklinde niteledi. Müftü Giryani, "Türkiye Cumhurbaşkanı, içeride ve dışarıdaki mücadeleye, belalara, düşmanlıklara ve oklarını kendisine çeviren muhalefete göğüs gererek anlaşmanın gerektirdiği şeyleri yaptı" dedi.