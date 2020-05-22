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Hediye bilete Picasso tablosu

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Giriş Tarihi: 22.5.2020 ABONE OL
Hediye bilete Picasso tablosu
İtalyan kadın, çekilişle Pablo Picasso'nun 1 milyon euroluk (7.4 milyon lira) tablosunun sahibi oldu. Fransa'da hayır işi için İspanyol ressam Pablo Picasso'nun Nature Morte (Still Life) tablosu ektronik çekilişle satıldı. Yağlı boya tabloyu kazanan biletin sahibi İtalyan Claudia Borgogno oldu. Organizatörler, İtalya'da aralık ayındabaşka biri tarafından satın alınan şanslı biletin, Borgogno'ya hediye edildiğini açıkladı. Çekiliş için her biri 100 eurodan 100'den fazla ülkede 51 bin 140 bilet satılmıştı. Bilet satışından elde edilen kazancın Madagaskar ve Kamerun'daki köylere su götürülmesi için harcanacağı belirtildi.
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Hediye bilete Picasso tablosu
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