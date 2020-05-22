İyileşenlerin sayısı iki milyonu geçti

KOVID-19salgını dünyanın birinci gündem maddesi olmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 106 bin vaka ile salgının başladığı günden bu yana dünya genelinde şimdiye kadarki en fazla günlük vaka artışı yaşandı.Dünyada vaka sayısı 5 milyon 156 bini geçti, ölümler 330 bine ulaştı. 2 milyon 57 bin 549 kişi de iyileşti.Son 24 saatteki vakaların üçte ikisi, ABD, Rusya, Brezilya ve İngiltere'deydi.95 binden fazla ölüme rağmen ülkedeki 50 eyalet de 2 aydır süren Kovid yasaklarını kaldırmaya başladı.Can kayıpları İtalya'da 156 artarak 32 bin 486'ya, İspanya'da ise 48 artışla 27 bin 940'a çıktı. İngiltere'de dün de 338 kişi öldü, toplam kayıp 36 bin 42'ye yükseldi. Toplam ölüm sayısı 8 bin 2281'e ulaşan Almanya'da ise bu yılki ramazanın ilk teravih namazı kılındı.296 bin 113 vaka sayısına ulaşan Brezilya ikinci ülke Rusya'ya yaklaştı.8 bin 849 ile mayıs başından bu yana en düşük yeni vaka artışı kaydedildi. Toplam vaka sayısı 317 bini aştı.2 günlük bir bebek virüsten öldü. Bebek, dünyadaki en küçük kurban oldu.Uluslararası uçuşlar temmuzda başlayacak.İki ay sonra ülke içi uçuşlar başladı. Bir hastanede Covid-19'lu annelerden 100'den fazla sağlıklı bebek doğdu.Virüsün çıkış merkezi olan Vuhan'da yabani hayvan satışları tamamen yasaklandı. Çin'in acil tıp uzmanı Qui Haibo, koronavirüsün yayıldıkça değişime uğradığını kaydetti.Osaka'da OHAL kaldırıldı.Yıl sonuna kadar 40 bin kişi ölebilir.Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 136'ya çıktı.Koronavirüs nedeniyle can kayıplarının sayısı 2 bin 888'e yükseldi.Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1000'i geçti.