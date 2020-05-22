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Karantinayı ihlal etti yakalanınca yaptı

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 22.5.2020 ABONE OL
Karantinayı ihlal etti yakalanınca ölü taklidi yaptı
Peru'da arkadaşlarıyla içki içmek için karantinayı ihlal eden bir belediye başkanı, yakalanınca gözaltına alınmamak için tabuta girerek ölü taklidi yaptı. Castrovirreyna eyaletine bağlı Tantara ilçesinin belediye başkanı Jamie Rolando Urbina Torres, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan karantina tedbirini arkadaşlarıyla içki içmek için ihlal etti. Torres ve beraberindekiler polise yakalanınca gözaltına alınmamak için maske takarak açık haldeki tabutların içine girdi. Grup, polisten kaçabilmek için ölü taklidi yaparken polis ise grubu gözaltına almadan önce fotoğraflarını çekti. Polis, Torres'in içki içmek için sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe kuralını çiğnediğini belirterek yakalandığında sarhoş olduğunu belirtti.
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Karantinayı ihlal etti yakalanınca ölü taklidi yaptı
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