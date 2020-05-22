Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Pakistan'da uçak düştü!

Son dakika: 'da uçak düştü!

Gelen son dakika haberine göre, Uluslararası Havayolları’na ait bir yolcu uçağının, ülkenin Karaçi kenti yakınlarında düştüğü belirtildi. Lahor-Karaçi seferini yapan Pakistan Havayollarına ait uçakta 90'dan fazla yolcu ve mürettebat bulunduğu bildirildi.

Giriş Tarihi: 22.5.2020 13:21 Son Güncelleme: 22.5.2020 13:45 ABONE OL
Son dakika: Pakistan'da uçak düştü!

Pakistan'da Lahor-Karaçi seferini yapan A320 Airbus model yolcu uçağı, Karaçi Havalimanı'na inerken, teknik arıza sebebiyle yakınlarında bir yerleşim alanına düştü.

99 YOLCU VE 8 MÜRETTEBAT VARDI

Pakistan Uluslararası Havayolları sözcüsü, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, evlerin üstüne düşen uçakta 99 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğunu belirtti. Yolcuların hepsinin öldüğü tahmin ediliyor.

Son dakika: Pakistan'da yolcu uçağı düştü! Dehşet anı görüntüleri ortaya çıktı | Video

Pakistan Karaçi kentine düşen uçakta 107 yolcu bulunurken düştüğü noktada sokakların dar ve nüfusun yoğun olduğu belirtiliyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada bölgedeki hastanelerde acil durum ilan edildiği ve kaza dışındaki vakalarda vatandaşların hastaneleri işgal etmemeleri istendi.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi gönderildi.

AHaber CANLI YAYIN

İtalya parlamentosunda şoke eden görüntüler! İtalya Başbakanı Conte, öksürük krizine girdi Antalya Demre'deki skandal yapı ile ilgili yeni gelişme! 48 saatte gizlice yapmıştı...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Pakistan'da uçak düştü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA