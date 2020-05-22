Son dakika: Pakistan'da uçak düştü!

Pakistan'da Lahor-Karaçi seferini yapan A320 Airbus model yolcu uçağı, Karaçi Havalimanı'na inerken, teknik arıza sebebiyle yakınlarında bir yerleşim alanına düştü.

99 YOLCU VE 8 MÜRETTEBAT VARDI

Pakistan Uluslararası Havayolları sözcüsü, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, evlerin üstüne düşen uçakta 99 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğunu belirtti. Yolcuların hepsinin öldüğü tahmin ediliyor.

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Pakistan Karaçi kentine düşen uçakta 107 yolcu bulunurken düştüğü noktada sokakların dar ve nüfusun yoğun olduğu belirtiliyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada bölgedeki hastanelerde acil durum ilan edildiği ve kaza dışındaki vakalarda vatandaşların hastaneleri işgal etmemeleri istendi.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi gönderildi.

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