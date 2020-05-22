Son dakika: Pakistan'da uçak düştü! 100'den fazla yolcu...

Pakistan'da Lahor-Karaçi seferini yapan A320 Airbus model yolcu uçağı, Karaçi Havalimanı'na inerken, teknik arıza sebebiyle yakınlarında bir yerleşim alanına düştü.

99 YOLCU VE 8 MÜRETTEBAT VARDI

Pakistan Uluslararası Havayolları sözcüsü, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, evlerin üstüne düşen uçakta 99 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğunu belirtti. Yolcuların hepsinin öldüğü tahmin ediliyor.

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HASTANELERDE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Pakistan Karaçi kentine düşen uçakta 107 yolcu bulunurken düştüğü noktada sokakların dar ve nüfusun yoğun olduğu belirtiliyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada bölgedeki hastanelerde acil durum ilan edildiği ve kaza dışındaki vakalarda vatandaşların hastaneleri işgal etmemeleri istendi.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis ekipleri gönderildi.

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TÜRKİYE'NİN PAKİSTAN BÜYÜKELÇİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Pakistan'da düşen uçakta Türk yolcu olup olmadığı hakkında Türkiye'nin Pakistan Büyükelçisinden açıklama gedi. Türkiye'nin Pakistan Büyükelçisi yaptığı son dakika açıklamasında, "Vatandaşımızın olduğu bir isme rastlamadık" dedi.

Kardeş #Pakistan'da Karaçi Havalimanı yakınlarına bir uçağın düştüğünü büyük üzüntüyle öğrendim. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Pakistanlı kardeşlerimize başsağlığı diliyorum. Dost ve kardeş Pakistan'ın acısı bizim acımızdır. 🇹🇷🇵🇰@SMQureshiPTI — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 22, 2020

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "kardeş Pakistan'da Karaçi Havalimanı yakınlarına bir uçağın düştüğünü büyük üzüntüyle öğrendiğini" belirtti.

Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Pakistan vatandaşlarına başsağlığı dileyen Çavuşoğlu, "Dost ve kardeş Pakistan'ın acısı bizim acımızdır." ifadelerini kullandı.