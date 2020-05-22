Türkiye’nin şefkat eli artık her yerde

Dünya ve Türkiye salgın hastalık koronavirüs sebebiyle zor zamanlardan geçtiği bu dönemde bile ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı. Hem devlet hem de sivil yardım kuruluşları aracılığıyla mazlum coğrafyalarda milyonlarca insana yardım elini uzattı. Deniz Feneri Derneği bu kapsamda çeşitli projeler gerçekleştirdi. Ramazan öncesinde yurtiçi ve yurtdışında 15 bin aileye gıda kolisi dağıtıldı. 5 bin yetim çocuğa bayram harçlığı dağıtıldı. İdlib kırsalında bulunan bir yetim köyünde Dünya Yetimler Günü münasebetiyle 4 günlük bir iftar programı düzenlendi. Suriye'de İdlib kırsalında 3 bin Suriyeli aileye gıda dağıtımı yapıldı. Gazze'de çocuklar bayramlık hediyelerini aldılar bayram sabahını yeni kıyafetleri ile karşılayacaklar. Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, "Bu kutlu ayda nefis muhasebesi yaparak kulluğumuzu gözden geçirdik. Muhtaçlara elimizi ve gönlümüzü açarak kardeşliğin tadını yüreğimizde hissettik." dedi.