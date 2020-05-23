Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Bakan Çavuşoğlu, Borrell ile Filistin meselesini konuştu!

Bakan Çavuşoğlu, Borrell ile meselesini konuştu!

, AB Dış İlişkiler ve ile İsrail'in 'deki zulüm ve işgal planlarının durdurulması konusunu görüştü. Çavuşoğlu ile Borrell'in telefon görüşmesinde Türkiye-AB ilişkileri de ele alındı.

Giriş Tarihi: 23.5.2020 12:51 Son Güncelleme: 23.5.2020 13:00 ABONE OL
Bakan Çavuşoğlu, Borrell ile Filistin meselesini konuştu!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile İsrail'in Filistin'deki zulüm ve işgal planlarının durdurulması konusunu görüştü. Çavuşoğlu ile Borrell'in telefon görüşmesinde Türkiye-AB ilişkileri de ele alındı.

SÖZDE BARIŞ PLANI

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu, koalisyon hükümetinin yemin töreni öncesi 17 Mayıs'ta Meclis'te yaptığı konuşmada, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" etmenin vaktinin geldiğini söylemişti.

Rusya İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planına tepki gösterdi Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Çavuşoğlu, Borrell ile Filistin meselesini konuştu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA