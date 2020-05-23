Balkan ülkeleri korona testi uygulamayacak

Kovid-19 salgınının verdiği ekonomik zararları bir an evvel atlatmak isteyen Balkan ülkeleri ardı ardına sınırlarını açmaya başladı. Daha önce ülkeye giriş için yabancı ve yerli vatandaşlardan Kovid-19 test raporu isteyen Sırbistan, test ve karantina uygulamalarını kaldırdı. Bulgaristan ise ülkede 7 gün kalacağını belirten formu imzalayan AB vatandaşlarına kapılarını açacak. Yunanistan da ülkeye gelen ziyaretçilere test uygulamayacak. Salgında en ağır tedbirleri uygulayan Kuzey Makedonya'nın ise sınırlarını Haziran ayının ilk yarısında açması bekleniyor.