Gazze'de Covid-19'dan ilk ölüm!

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölüm vakası kaydedildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kentte Kovid-19 hastaları için tahsis edilen hastanede tedavi altında tutulan ve kronik hastalıkları bulunan 77 yaşındaki Fadile Ebu Reyde'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, bunun Gazze'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm vakası olduğu kaydedildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, son olarak bölgedeki toplam vaka sayısının 54'e yükseldiğini, hastalardan 16'sının iyileşerek taburcu edildiğini duyurmuştu.