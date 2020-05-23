Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Gazze'de Covid-19'dan ilk ölüm!

'de Covid-19'dan ilk ölüm!

Abluka altındaki 'de coronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kentte Kovid-19 hastaları için tahsis edilen hastanede tedavi altında tutulan ve kronik hastalıkları bulunan 77 yaşındaki 'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 23.5.2020 17:46 ABONE OL
Gazze'de Covid-19'dan ilk ölüm!

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölüm vakası kaydedildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kentte Kovid-19 hastaları için tahsis edilen hastanede tedavi altında tutulan ve kronik hastalıkları bulunan 77 yaşındaki Fadile Ebu Reyde'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, bunun Gazze'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm vakası olduğu kaydedildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, son olarak bölgedeki toplam vaka sayısının 54'e yükseldiğini, hastalardan 16'sının iyileşerek taburcu edildiğini duyurmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gazze'de Covid-19'dan ilk ölüm!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA