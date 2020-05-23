Macron’u eleştiren doktorlara ceza yağdı

Kovid-19 pandemisinden en kötü etkilenen ülkelerin başında gelen Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimini eleştirenler kervanına doktorlar da katıldı. Daha önce de birçok kez yetersiz ekipman ile çalıştırılmak zorunda bırakıldıklarını dile getiren sağlıkçılar bu sefer Paris Hastanesi'ndeki durumu protesto etti. 400 sağlıkçı hastane önünde toplanarak daha iyi ödeme şartları istedi. Protestoculardan 50 doktora 135 euro ceza kesen polis, doktorların sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri için cezalandırıldığını söyledi. Protestolarda 3 kişi ise tutuklandı.