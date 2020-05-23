Rusya’da ölümler artıyor

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 milyon 280 bini aştı. Ölümler 338 bini geçerken, iyileşenlerin sayısı da 2,1 milyona ulaştı. Dünyadaki vakalar 2 Nisan'da 1 milyondu şimdi ise 5 milyonu geçti.
İngiltere:
14 gün karantina sürecini ihlal edenlere bin sterlin ceza kesilecek.
ABD:
İşsizlerin sayısı 38 milyona çıktı. Kurbanlar için bayraklar yarıya indirilecek.
Avustralya:
Sidney'de restoranlar açılıyor. İçeride aynı anda en fazla 50 kişi olacak.
Çin:
Son 24 saatte 4 yeni var. Ülkede yabani hayvan satışları yasaklandı.
Rusya:
Son haftalarda günlük vakalarda rekor artışlar yaşanırken günlük ölü sayısında da rekor artış kaydedildi. Son 24 saatte 150 kişi öldü. Toplam ölü sayısı 3 bin 249'a ulaştı.
Almanya:
Ölü sayısı 8 bin 352'ye ulaştı. Vaka sayısı ise 179 bin 713'e yükseldi.
Hindistan:
Bir günde 6 bin yeni koronavirüs vakası ile rekor kırıldı. Vaka sayısı 124 bin 794'e ölenlerin sayısı ise 3 bin 726'ya çıktı.
Belçika:
Vaka sayısı 56 bini aşarken can kaybı 9 bin 212'ye yükseldi.
Nijerya:
Bayram namazı evde kılınacak.