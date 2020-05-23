Rusya’da ölümler artıyor

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 milyon 280 bini aştı. Ölümler 338 bini geçerken, iyileşenlerin sayısı da 2,1 milyona ulaştı. Dünyadaki vakalar 2 Nisan'da 1 milyondu şimdi ise 5 milyonu geçti.14 gün karantina sürecini ihlal edenlere bin sterlin ceza kesilecek.İşsizlerin sayısı 38 milyona çıktı. Kurbanlar için bayraklar yarıya indirilecek.Sidney'de restoranlar açılıyor. İçeride aynı anda en fazla 50 kişi olacak.Son 24 saatte 4 yeni var. Ülkede yabani hayvan satışları yasaklandı.Son haftalarda günlük vakalarda rekor artışlar yaşanırken günlük ölü sayısında da rekor artış kaydedildi. Son 24 saatte 150 kişi öldü. Toplam ölü sayısı 3 bin 249'a ulaştı.Ölü sayısı 8 bin 352'ye ulaştı. Vaka sayısı ise 179 bin 713'e yükseldi.Bir günde 6 bin yeni koronavirüs vakası ile rekor kırıldı. Vaka sayısı 124 bin 794'e ölenlerin sayısı ise 3 bin 726'ya çıktı.Vaka sayısı 56 bini aşarken can kaybı 9 bin 212'ye yükseldi.Bayram namazı evde kılınacak.