Salgının yeni merkezi artık Latin Amerika

Çin'de Kovid-19 salgını kısa sürede Asya'ya yayıldı. Virüsün sonraki adresi Avrupa oldu. İtalya, İspanya ve Fransa gibi ülkeleri yıkan salgının bir sonraki merkezi ABD oldu. Salgının şimdiki merkezi ise Brezilya, Meksika ve Peru gibi Latin Amerika ülkeleri. Brezilya'da koronavirüs kaynaklı ölümler 20 bini aştı. Vakaların 319 bini aştığı ülke, ABD ve Rusya'nın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna geldi. Brezilya'da demografik nedenler ve yoksulluk sebebiyle diğer ülkelere kıyasla daha fazla genç ve orta yaşlı ölüyor.Resmi istatistiklere göre, ülkede kurbanların yüzde 69'u 60 yaş üstüyken, nisan başında yüzde 19 olan 60 yaş altı Kovid-19 ölümleri bu hafta yüzde 31'e yükseldi.Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Covid-19 riskini küçümsemiş, hastalığı "hafif bir gribe" benzetmiş ve ekonominin kötü etkilenmemesi için sosyal hayatta kısıtlamalara gitmemişti. Şimdiye kadar 59 bin 567 vakanın görüldüğü Meksika'da ise 6 bin 510 kişi yaşamını yitirdi. Günde 400 kişinin öldüğü Meksika'da zirve noktası henüz görülmedi. 111 binden fazla Kovid-19 vakasının kaydedildiği Peru'da ise toplamda 3 bin 244 kişi öldü.