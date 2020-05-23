Yolcu uçağı evlerin üzerine düştü

Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait PK-8303 sefer sayılı Airbus A320 tipi yolcu uçağı Karaçi Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında yerleşim alanına düştü. Uçağın düştüğü bölgede birçok bina ve araç hasar görürken Lahor- Karaçi seferi yapan uçakta 91 yolcu ve 8 uçuş görevlisi bulunduğunu açıklayan yetkikliler, inişten bir dakika önce uçakla iletişimin tamamen kesildiğini söyledi. Sindh Eyaleti Sağlık Bakanlığı yaptığı ilk açıklamada 3 yolcunun sağ kurtulduğunu duyurdu. Kurtulan yolculardan birinin Bank of Punjab Genel Müdürü Zafer Mesud olduğu açıklandı. Bakanlık ayrıca kaza alanından 66 ceset çıkarıldığını ancak hayatını kaybedenlerin yolcu mu, mahalle sakini mi olduğunun henüz belirlenemediğini kaydetti.Görgü tanıkları uçağın düşmeden önce iki vaya üç kez inme girişiminde bulunduğunu aktardı. Elim kaza, ülkede Covid-19 salgını yüzünden durdurulan ticari uçuşların yeniden başlamasından birkaç gün sonra meydana geldi.Pakistan Başbakanı Imran Han kazanın kendisini 'şoke ettiğini ve çok üzdüğünü' söyledi ve kazanın derhal soruşturulcağını söyledi. PIA Yönetim Kurulu Başkanı Arshad Malik, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini söyledi.Yolcu listesinin paylaşılmasıyla düşen uçakta, Pakistanlı ünlü model Zara Abid'in de olduğu ortaya çıktı.2010'da özel havayolu şirketi Airblue'ya ait bir uçağın başkent İslamabad yakınlarında düşmesi sonucu uçaktaki 152 kişi hayatını kaybetmişti. Bu, ülkenin tarihindeki en büyük uçak kazasıydı.2012'de de Bhoja Air'a ait Boeing 737-200 tipi bir uçak, kötü hava nedeniyle Rawalpindi'de inişe geçtiği sırada düşmüş, uçaktaki 121 yolcu ve 6 mürettebat yaşamını yitirmişti.2016'da da Pakistan Uluslararası Havayolları'nın bir uçağı, ülkenin kuzeyinden İslamabad'a doğru uçarken alev almış ve kaza sonucu 47 kişi hayatını kaybetmişti.