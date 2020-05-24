ABD'de son 24 saatte 1010 kişi öldü

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1010 artarak 98 bin 706'ya yükseldi.

AVRUPA NORMALLEŞİRKEN ABD KAN AĞLIYOR

Corona virüsü salgınında Avrupa ülkeleri normalleşme adımları atarken, Amerika kıtası ve Güney Asya'da kriz büyüyor. Brezilya 20 bin artışla vaka sayısında ikinci sıraya çıkarken, Meksika ölü sayısında rekor kırdı. ABD can kayıplarında 100 bine adım adım ilerlerken, Hindistan ise en hızlı vaka artışıyla karşı karşıya kaldı.

Dünyanın en sert önlemlerini alan ülkelerindendi! Coronavirüs vakaları patladı...