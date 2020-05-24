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'da ile hükümet arasında ilan edildi

ile hükümeti arasında Ramazan Bayramı nedeniyle karşılıklı ilan edildi

AA Dünya
Giriş Tarihi: 24.5.2020 05:25 Son Güncelleme: 24.5.2020 06:59 ABONE OL
Afganistan'da Taliban ile hükümet arasında ateşkes ilan edildi

Taliban'dan yapılan açıklamada, vatandaşın rahatça bayramı geçirmesi için bayram süresince ateşkes yaptıkları bildirildi.

Ülke genelindeki militanların bu 3 gün içerisinde asla saldırı düzenlemeyeceği vurgulanan açıklamada, karşı taraftan saldırı gerçekleştiği takdirde ise gerekli karşılığın verileceği kaydedildi.

Açıklamada, militanların ayrıca ateşkes süresince kontrollerinde bulundurduğu bölgelerin dışına çıkmayacağı belirtildi.

AFGAN HÜKÜMETİNDEN AÇIKLAMA

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani de Taliban'ın ateşkes kararını olumlu karşıladıklarını ve kendilerinin de bayram günlerinde ateşkes kararı aldıklarını bildirdi.

Gani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin de aynı şekilde bayram günlerinde Taliban'a karşı hiçbir operasyon düzenlemeyeceğini aktardı.

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Afganistan'da Taliban ile hükümet arasında ateşkes ilan edildi
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