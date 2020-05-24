Dünyanın en sert önlemlerini alan ülkelerindendi! Coronavirüs vakaları patladı...

Coronavirüs salgınına karşı güvenlik güçlerinin sert tutumu ile sık sık gündeme gelen Hindistan'da gevşeme kararları ile birlikte virüs yeniden patladı. Ülkede son 24 saatte 6.767 coronavirüs vakası tespit edildi. 147 kişi de hayatanı kaybetti.

HİNDİSTAN SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Hindistan Sağlık ve Aile Bakanlığı, son 24 saat içerisinde 6.767 insanda Covid-19 tespit edildiğini açıkladı. Yetkililer son 24 saat içerisinde 147 insanın corona virüsü sebebiyle yaşamını yitirdiğini de duyurdu.

İKİ GÜNDÜR ARTIŞ SÜRÜYOR

Güncel verilerle birlikte ülke genelindeki toplam vaka sayısı 131.868'e çıkarken, toplam ölüm sayısı da 3.867'ye çıktı.

Son 2 gündür en yüksek günlük sayıları açıklayan Hindistan'da dün de 6.654 insanda corona virüsü tespit edildiği açıklanmıştı.

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