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! ABD, Pasifik'in ortasında lazer silahını böyle denedi!

haberine göre; ABD donanması, 'nda drone (İnsansız Hava Aracı) ve küçük deniz araçlarına karşı savunma kabiliyeti sunması için geliştirdiği lazer silahını test etti. USS Portland'ın komutanı Yüzbaşı Sanders, "İHA'lar ve küçük deniz araçları üzerinde testler yaparak, ABD Donanması'nın yeni silahı, katı hal lazerinin sınırlarını öğreneceğiz" şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 24.5.2020 15:45 Son Güncelleme: 24.5.2020 15:48 ABONE OL
Son dakika! ABD, Pasifik'in ortasında lazer silahını böyle denedi!

ABD Donanması, bir süredir geliştirmekte olduğu lazer silahını Pasifik Okyanusu'nda insansız hava aracı üzerinde denedi.

USS Portland amfibi sınıfı nakliye gemisini üzerine yerleştirilen 'Solid-state laser' olarak adlandırılan silahın testi başarı ile geçtiği açıklandı.

SANİYELER İÇİNDE YOK EDİYOR

Amfibi sınıfı bir nakliye gemisi olan USS Portland (LPD-27) üzerinde konuşlandırılan ABD'nin bir süredir üzerinde çalıştığı yüksek enerji sınıfı bir 'solid-state laser', yani katı hal lazeri insansız bir hava aracını saniyeler içinde yok ediyor.

USS Portland'ın komutanı Yüzbaşı Sanders, "İHA'lar ve küçük deniz araçları üzerinde testler yaparak, ABD Donanması'nın yeni silahı, katı hal lazerinin sınırlarını öğreneceğiz" şeklinde konuştu.

EN EŞSİZ SİSTEMLERDEN

Sanders, geliştirdikleri yeni silah sistemi için, Deniz Kuvvetleri'nin şimdiye kadar test ettiği en eşsiz sistemlerden biri olduğunu söylüyor. Lazerin gelecekteki silah sistemleri için ön ayak olduğunu düşünen yüzbaşı, deniz savaşlarını artık çok farklı boyutlara taşıdıklarını da ekledi.

ÇİN'İN UZUN MENZİLLİ FÜZELERİ İLE ARTAN TEHDİTLER HAREKETE GEÇİRDİ

Donanma'nın açıklamasına göre, bu yeni lazer sınıfı silahların geliştirilmesinde, özellikle Çin'in uzun menzilli füzelerinden korunma, artan tehditler rol oynuyor.

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Son dakika! ABD, Pasifik'in ortasında lazer silahını böyle denedi!
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