Avrupa’da aktif corona vakası olmayan ilk ülke

Corona virüs salgını nedeni ile Avrupa'da can kaybı artmaya devam ederken, Karadağ'dan sevindiren haber geldi. Karadağ'da aktif corona virüs vakası kalmadı. Başbakan Milo Djukanovic, bugün yaptığı açıklamada, ülkede aktif corona virüs vakası kalmadığını duyurdu. Djukanovic, "Böyle korkunç bir virüse karşı verdiğimiz savaşı kazandık. Karadağ, Avrupa'da aktif corona virüs vakası bulunmayan ilk ülke oldu" dedi.Karadağ'da bugüne kadar toplam 324 corona virüs vakası tespit edilirken, 9 kişi ise corona nedeni ile hayatını kaybetmişti.