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’da aktif corona vakası olmayan ilk ülke

, ’da aktif vakası bulunmayan ilk ülke oldu. Karadağ’da bugüne kadar toplam 324 corona virüs vakası tespit edilirken, 9 kişi ise corona nedeni ile hayatını kaybetmişti

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 25.5.2020 22:43 Son Güncelleme: 25.5.2020 22:44 ABONE OL
Avrupa’da aktif corona vakası olmayan ilk ülke
Corona virüs salgını nedeni ile Avrupa'da can kaybı artmaya devam ederken, Karadağ'dan sevindiren haber geldi. Karadağ'da aktif corona virüs vakası kalmadı. Başbakan Milo Djukanovic, bugün yaptığı açıklamada, ülkede aktif corona virüs vakası kalmadığını duyurdu. Djukanovic, "Böyle korkunç bir virüse karşı verdiğimiz savaşı kazandık. Karadağ, Avrupa'da aktif corona virüs vakası bulunmayan ilk ülke oldu" dedi.

Karadağ'da bugüne kadar toplam 324 corona virüs vakası tespit edilirken, 9 kişi ise corona nedeni ile hayatını kaybetmişti.
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Avrupa’da aktif corona vakası olmayan ilk ülke
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