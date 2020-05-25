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Dubai'yi çekirgeler bastı! Kentin bir çok yerini çekirgeler işgal etti

'nin Dubai kentini çekirgeler bastı. Şehrin bir çok noktasuının çekirge sürüsü tarafından işgal edildiği belirtilirken belediyeden konuya ilişkin açıklama geldi. Çekirge istilasının kontrol altına alındığı ve tahlikenin olmadığı belirtildi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 25.5.2020 10:47 Son Güncelleme: 25.5.2020 10:53 ABONE OL
Dubai'yi çekirgeler bastı! Kentin bir çok yerini çekirgeler işgal etti

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentini çekirge sürüleri istila etti.

TEHLİKE YOK!

Çekirge sürüleri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentini istila etti. Kentin birçok bölgesi çekirge sürülerinin istilasına uğradı. Dubai Belediyesi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, rüzgar dalgasının ardından çekirge sürülerinin kenti işgal ettiği duyuruldu. Açıklamada, "Durum kontrol altında ve tehlike yok. Belediye ekipleri gün boyunca onlarla mücadele ediyor" ifadeleri kullanıldı.

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Dubai'yi çekirgeler bastı! Kentin bir çok yerini çekirgeler işgal etti
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