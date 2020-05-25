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Hollanda Başbakanı Rutte'nin annesi hayatını kaybetti

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin annesi 96 yaşında hayatını kaybetti. Rutte, "Ailem ve ben annemin bizimle çok uzun süre kalmasından ötürü minnettarız" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 25.5.2020 14:03 ABONE OL
Hollanda Başbakanı Rutte'nin annesi hayatını kaybetti

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin annesi 96 yaşında hayatını kaybetti. Rutte, annesinin vefatı sonrası kısa bir açıklamada bulundu.

RUTTE: MİNNETTARIZ

96 yaşındaki annesini kaybeden Hollanda Başbakanı Mark Rutte, "Ailem ve ben annemin bizimle çok uzun süre kalmasından ötürü minnettarız" ifadelerini kullandı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülkede Kovid-19 nedeniyle vefat edenlerin sayısında düşüş yaşanmasından dolayı önlemlerin 1 Eylül'e kadar 1,5 metre mesafe ve hijyen kurallarına uyma şartıyla aşamalı gevşetileceğini duyurmuştu.

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Hollanda Başbakanı Rutte'nin annesi hayatını kaybetti
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