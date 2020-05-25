Hollanda Başbakanı Rutte'nin annesi hayatını kaybetti

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin annesi 96 yaşında hayatını kaybetti. Rutte, annesinin vefatı sonrası kısa bir açıklamada bulundu.

RUTTE: MİNNETTARIZ

96 yaşındaki annesini kaybeden Hollanda Başbakanı Mark Rutte, "Ailem ve ben annemin bizimle çok uzun süre kalmasından ötürü minnettarız" ifadelerini kullandı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülkede Kovid-19 nedeniyle vefat edenlerin sayısında düşüş yaşanmasından dolayı önlemlerin 1 Eylül'e kadar 1,5 metre mesafe ve hijyen kurallarına uyma şartıyla aşamalı gevşetileceğini duyurmuştu.