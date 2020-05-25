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Kovid-19'a yakalanan taburcu edildi

, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 25.5.2020 18:25 Son Güncelleme: 25.5.2020 18:25 ABONE OL
Kovid-19'a yakalanan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov taburcu edildi

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir süre evde karantinada olacağını belirterek, "Yavaş yavaş evden çalışmaya başlayacağım." dedi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, 12 Mayıs'ta Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayarak, hastanede tedavi gördüğünü belirtmişti.

Virüse yakalanan Peskov'un eşi Tatyana Navka da geçen hafta taburcu edilmişti.

Daha önce Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Valeriy Falkov ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Kovid-19 tespit edilmişti.

Başbakan Mişustin'in yanı sıra Lyubimova, Falkov ve Yakuşev iyileşerek görevlerinin başına dönmüştü.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 8 bin 946 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 353 bin 427'e çıktığı belirtilmişti.

Açıklamada, ölü sayısının 92 artarak 3 bin 633'e, iyileşen sayısının da 5 bin 499 artarak 118 bin 798'e ulaştığı kaydedilmişti.

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Kovid-19'a yakalanan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov taburcu edildi
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