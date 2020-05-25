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Devlet Başkanı Buhari: “Yiyecek ithal edecek paramız yok”

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkenin yiyecek ithal edecek parası kalmadığını belirterek daha fazla üretim için çiftçilere çağrıda bulundu.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 25.5.2020 17:48 ABONE OL
Nijerya Devlet Başkanı Buhari: “Yiyecek ithal edecek paramız yok”
Terör örgütü Boko Haram'la mücadele eden Afrika ülkesi Nijerya, aynı zamanda açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Korona virüs salgınının başlamasından bu yana gıda fiyatlarının yükseldiği Nijerya'da, küresel petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle hükümet gelirlerinde büyük düşüş yaşandı. Petrol fiyatlarındaki düşüş, artan gıda güvensizliği ve yükselen gıda fiyatları ülkede açlık krizini gündeme getirdi. Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkesinin yiyecek ithal edecek parası olmadığını belirterek, çiftçilere ülkeye yetecek kadar mahsul üretmesi çağrısında bulundu.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 200 milyon nüfusu bulunan ülkede salgından önce de yeterli tarım ürünü bulunmadığını, salgınla birlikte üretimin daha da gerilediğini kaydetti.
Öte yandan, Nijerya'nın kuzeydoğusunda son 6 haftada terör örgütü Boko Haram'a yönelik düzenlenen operasyonda en az bin örgüt üyesi öldürüldü.
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Nijerya Devlet Başkanı Buhari: “Yiyecek ithal edecek paramız yok”
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