Rusya'da iç turizm 1 Haziran'da tekrar başlıyor

Rusya'da şehirler ve bölgeler arası iç turizm 1 Haziran'dan itibaren yeniden başlıyor.

Dünyada birçok ülke Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında aldığı önlemleri kademeli olarak kaldırmaya devam ediyor. Rusya'da 12 Mayıs tarihinde karantinadan çıkışın ilk etabı gerçekleştirilmesinin ardından ülkede iç turizm seferleri 1 Haziran'dan itibaren yeniden başlıyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernışenko, yaptığı açıklamada, "Bizim için önemli olan karantina uygulamasının kontrollü ve dikkatli şekilde esnetilerek, iç turizmin tekrar başlatılması. 1 Haziran'dan itibaren önce sağlık lisanslı senatoryumlar açılacak. Ardından da etaplar halinde oteller ve plajlar" ifadelerini kullandı. Başbakan Yardımcısı, dış turizm için görüşmelerin sürdüğünü dile getirirken, "Dış turizm açıldığında Rusya'ya gelmek isteyenler 2 haftalık karantina sürecine alınacak ve masrafları kendileri karşılayacaklar" dedi.

Öte yandan, Rusya'da bugün salgın tedbirleri gevşetilerek, toplantı ve kültür merkezleri açılırken, araba kiralama hizmetleri yeniden faaliyete geçti. Araba kiralamak isteyen kişiler 5 günden az olmamak koşulu ile araç kiralayabilecek, kiralanan araç dezenfekte edildikten sonra şirkete geri teslim edilecek.

Rusya'da toplam korona virüs vaka sayısı 353 bin 427'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 633'e yükseldi.