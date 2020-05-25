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Son Dakika | Corona virüsü aşısı için ve harekete geçti!

Gelen son dakika haberine göre ve , yeni tip corona virüsü (Kovid-19) aşısı geliştirmek için ortak çalışma konusunda istişarelere başladı. İki ülkede de salgının negatif bir senaryoda gelişmemesi için geniş tedbirlerin alındığına işaret edilen görüşmede, salgın vakalarında düşüş eğilimi olduğuna işaret edildi. İşte, corona virüsü aşısı ile ilgili son dakika haberine ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 26.5.2020 00:59 Son Güncelleme: 26.5.2020 00:59 ABONE OL
Son Dakika | Corona virüsü aşısı için Türkiye ve Rusya harekete geçti!

İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe ve Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova, video konferans yöntemiyle Kovid-19 ile mücadele, aşı ve ilaç geliştirilmesi konularında bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya ve Türkiye'deki mevcut salgın durumunun ele alındığı belirtilen açıklamada, müzakerelerde Kovid-19'a yönelik aşı çalışmaları, tedavi ve salgına karşı önlemlerin gidişatı ve geçici önlemlerin kaldırılmasına yönelik çalışmaların ele alındığı ifade edildi.

İki ülkede de salgının negatif bir senaryoda gelişmemesi için geniş tedbirlerin alındığına işaret edilen görüşmede, salgın vakalarında düşüş eğilimi olduğuna işaret edildi.

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Son Dakika | Corona virüsü aşısı için Türkiye ve Rusya harekete geçti!
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