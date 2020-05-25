Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 346 bin 761’e yükseldi

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 28 bin 752'ye yükselirken; vaka sayısı da 282 bin 852'ye çıktı.

RUSYA'DA VAKA SAYILARINDA KRİTİK ARTIŞ

Rusya'da son bir haftada on binlerce kişide koronavirüs tespit edildi. Son paylaşılan verilere göre, ülkede 344 bin 481 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 3 bin 541'e ulaştığı bildirildi. Rusya, son bir haftadaki kritik vaka artışının ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna geldi.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 229 bin 858 olurken, 32 bin 785 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 180 bin 328'e çıkarken; 8 bin 371 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 182 bin 584 kişide virüs tespit edildiği ve 28 bin 367 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 793'e yükselirken, hasta sayısı 259 bin 559 oldu.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 7 BİN 417'YE ÇIKTI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 7 bin 417'ye ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 135 bin 701'e çıktığını açıkladı.