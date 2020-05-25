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Son dakika haberi: Coronavirüs salgınını hafife almıştı! 'ya corona virüs tepkisi!

Corona virüs salgıının yeni merkezi haline gelen 'dan korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Edinilen son dakika habere göre; Brezilya'da 365 binin üzerinde corona virüs vakası bulunurken hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bini aştı. Corona virüs salgınının ciddiye almayan Brezilya Devlet Başkanı 'ya tepkiler sürüyor.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 25.5.2020 11:02 ABONE OL
Son dakika haberi: Coronavirüs salgınını hafife almıştı! Jair Bolsonaro'ya corona virüs tepkisi!

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro yiyecek almak için sokağa çıktığı sırada ülkede koronavirüs (Covid-19) önlemlerini yok saydığı gerekçesiyle vatandaşlar tarafından protesto edildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında en çok can kaybının yaşandığı ülkelerin başında gelen Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Cumartesi gecesi yiyecek almak için sokağa çıktığı sırada vatandaşın protestosuyla karşılaştı. Bolsonaro'yu koronavirüs ile ilgili önlemleri ciddiye almadığı gerekçesiyle tencere ve tavalarla protesto eden halk,"Katil" ve "İşinizi yapın" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

BREZİLYA'DA SON DURUM

Ülke genelinde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 746'ya ulaşırken vaka sayısı 365 bin 213'e yükseldi.

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Son dakika haberi: Coronavirüs salgınını hafife almıştı! Jair Bolsonaro'ya corona virüs tepkisi!
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