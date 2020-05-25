Son dakika: Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern canlı yayında depreme yakalandı! İşte o anlar...

Yeni Zelanda'da 5.9 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Başbakan Jacinda Ardern, depreme canlı yayında yakalandı. Birçok toplumsal olayda sakin tavrını korumayı başaran Ardern, deprem sırasında da sakin kalmayı başardı.

Son dakika: Yeni Zelanda'da 5,9 şiddetinde deprem anı! Başbakan canlı yayında yakalandı! | Video

BAŞBAKAN CANLI YAYINDA DEPREME YAKALANDI

Ülkesine düzenlenen terör saldırısı ve corona virüsü salgını sürecindeki soğukkanlı tavrıyla takdir toplayan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, bu kez de canlı yayında depreme yakalandı.

"UFAK BİR DEPREM YAŞIYORUZ"

Başkent Wellington'daki parlamento binasından televizyon programına bağlanan Ardern, corona virüsü süreciyle ilgili soruları yanıtlarken deprem meydana geldi. Başta ufak bir şaşkınlık yaşayan ancak sakinliğini koruyan Başbakan Ardern, "Burada ufak bir deprem yaşıyoruz. Arkamda hareket eden şeyler görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

5.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Durumlarının iyi olduğunu söyleyen Ardern, herhangi bir zarar görmeden yayını tamamlamayı başardı.

Yerel basında yer alan haberlere göre yaklaşık 15 saniye süren depremin merkez üssü, başkent Wellington'ın 30 kilometre kuzeybatısındaki Levin kasabası. Yerin 37 kilometre altında gerçekleşen depremin büyüklüğünün ise 5.9 olduğu açıklandı.

Corona virüs nedeniyle arabada bayramlaştılar! İşte ABD'den bayramlaşma görüntüleri... Galatasaray'dan çılgın takas! Belhanda... Fenerbahçe'ye yeni 10 numara!