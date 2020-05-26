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Başkan Erdoğan'ın talimatıyla hazırlandı! , bir ülkeye daha tıbbi yardım malzemesi gönderdi

Corona virüs ile mücadele kapsamında 'den Afrika ülkesi Çad'a tıbbi yardım melzemesi gönderildi. Başkan 'ın talimatıyla tarafından hazırlanan tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçak 'dan hareket etti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 26.5.2020 09:32 Son Güncelleme: 26.5.2020 09:44 ABONE OL
Başkan Erdoğan'ın talimatıyla hazırlandı! Türkiye, bir ülkeye daha tıbbi yardım malzemesi gönderdi

Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Afrika ülkesi Çad'a yardım malzemelerini taşıyan uçak, Ankara'dan hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığınca hazırlanan tıbbi malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Milli Savunma Bakanlığına ait A400M tipi kargo uçağına yüklendi.

BİR DE AMBULANS YER ALDI

Tıbbi malzemeler arasında bir de ambulans yer aldı.

Uçaktaki yardım malzemesinin üzerinde Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerine yer verildi.

Çad Sağlık Bakanlığı, ülkedeki koronavirüs kaynaklı ilk ölümlerin 29 Nisan'da gerçekleştiğini açıklamıştı.

Türkiye daha önce ABD, İngiltere, İspanya, İtalya ve Balkan ülkelerinin de arasında olduğu çok sayıda ülkeye tıbbi yardımda bulunmuştu.

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Başkan Erdoğan'ın talimatıyla hazırlandı! Türkiye, bir ülkeye daha tıbbi yardım malzemesi gönderdi
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