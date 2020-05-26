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'den çarpıcı koronavirüs deneyi! 7 metrelik alanda herkese bulaşıyor

'de koronavirüsün metrolarda nasıl bulaştığına dair yeni bir simülasyon videosu yayınlandı. Metroda koronavirüse sahip bir kişi, çevresindeki herkesi virüsle kapladığı ortaya çıktı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 26.5.2020 17:18 ABONE OL
İngiltere'den çarpıcı koronavirüs deneyi! 7 metrelik alanda herkese bulaşıyor

İngiltere'de koronavirüsün metrolarda nasıl bulaştığına dair yeni bir simülasyon videosu yayınlandı. Metroda koronavirüse sahip bir kişi, çevresindeki herkesi virüsle kapladığı ortaya çıktı.

7 METRELİK ALANDA HERKESE BULAŞIYOR

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İngiltere'de faaliyet gösteren Oregon Üniversitesi tarafından yayınlanan simülasyon görüntüsü, ülkenin normalleşmeye ve okulların açılma hazırlığı sırasında yayınlandı. Simülasyonda metroda seyahat eden bir koronavirüs hastasının en ufak bir öksürük veya hapşırmayla çevresindeki 7 metrelik alanda herkese virüs bulaştırdığı görüldü. Ayrıca koronavirüse sahip bir kişinin oturduğu ve dokunduğu yüzeylerde virüsün uzun süre etkili olduğu ifade edildi.

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İngiltere'den çarpıcı koronavirüs deneyi! 7 metrelik alanda herkese bulaşıyor
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